От нового главы Минобороны ждут слома традиции ложных докладов

С приходом Андрея Белоусова на пост главы Минобороны есть надежда, что произойдёт слом абсурдной традиции последних лет, когда командир, докладывая части о проблеме у себя, немедленно обвиняется в том, что он и есть причина этой проблемы, и наказывался.
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