От нового главы Минобороны ждут слома традиции ложных докладов

С приходом Андрея Белоусова на пост главы Минобороны есть надежда, что произойдёт слом абсурдной традиции последних лет, когда командир, докладывая части о проблеме у себя, немедленно обвиняется в том, что он и есть причина этой проблемы, и наказывался.