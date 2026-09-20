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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Сибирь» расторгла контракт с Павлом Ткаченко. У форварда 104 матча в КХЛ и 11 очков, в этом сезоне он играл только в ВХЛ

« Сибирь » объявила о расторжении контракта с форвардом Павлом Ткаченко по соглашению сторон.  В текущем Фонбет Чемпионате КХЛ 29-летний игрок на льду не появлялся.

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