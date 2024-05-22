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Экс-посол в Иране Марьясов: проблемы других стран в США воспринимаются "на ура"

Экс-посол в Иране Марьясов: проблемы других стран в США воспринимаются "на ура"

Проблемы других стран в Соединенных Штатах воспринимаются "на ура", поэтому в заявлениях государственного секретаря США Энтони Блинкена о том, что Иран и мир "выиграли" от крушения вертолета Эбрахима Раиси, нет ничего странного.

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