Тренер "Спартака" Станкович назвал шокирующим пропущенный гол от "Зенита"

Главный тренер московского "Спартака" Деян Станкович после матча 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского "Зенита" заявил, что был шокирован в тот момент, когда соперник сравнял счет.
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