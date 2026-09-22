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Пожар в торговом комплексе в Стерлитамаке: погибли четверо, пять человек пострадали

Пожар в торговом комплексе в Стерлитамаке: погибли четверо, пять человек пострадали

Пожар произошел днем во вторник, 22 сентября 2026 года, в торговом комплексе "Солнечный" на Коммунистической улице, 70.

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