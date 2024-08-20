Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 613 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Отправить МЧС инструкцию по пожарной безопасности для немецких даунов и объяснить что спички не игрушка...В Германии гадают...
  • Александр
    Выходит, правят те, кто никакого отношения к стране не имеет. И нет никой управы на эту свору.Началась "кишлаки...
  • Катерина
    Кроме  амбиций  в  ДУМЕ  ещё  и  денюжку  хорошую  платят...  и о  пенсионе депутаты для  себя  позаботились.Яна Поплавская. О...

Американцы и немцы топят Киев в четыре руки

Американцы и немцы топят Киев в четыре руки

«Это не я», «це не я», «я ничого не знав», — несется сейчас с просторов Незалежной. Деятели нацистского режима испуганно оправдываются — нет, мы не взрывали «Северный поток — 2»! Но у The Wall Street Journal все ходы записаны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх