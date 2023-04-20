Мюнхен (ATP). 2-й круг. Зверев сыграет с О’Коннеллом, Руне встретится с Ганфманном, Тим – с Хуслером

Сетка здесь. BMW Open Мюнхен, Германия 18 – 23 апреля 2023 ATP 250 Призовой фонд – 562 815 евро Открытые корты, грунт Второй круг Маркос Гирон (США) Александр Ритшар (Швейцария) Дата проведения 20 апреля, 12.
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