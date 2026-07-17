Власти Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа смягчают режим отпуска моторного топлива в переносную тару.
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