Steak Lovers
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Steak Lovers

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Лучший рецепт тушеной капусты. Добавляем 2 ингредиента и добавки просят все

Лучший рецепт тушеной капусты. Добавляем 2 ингредиента и добавки просят все

Самым привычным блюдам можно легко придать другой вкус, добавив новые ингредиенты. Этот рецепт как раз из таких: аппетитная, сочная индейка в сочетании с тушеной капустой не оставит равнодушным ни одного гурмана.

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