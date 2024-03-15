Белый дом: США внимательно наблюдают за президентскими выборами в России

Соединённые Штаты собираются внимательно следить за президентскими выборами в России. Об этом в пятницу, 15 марта, рассказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
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