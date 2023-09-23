"Хватит сеять панику!": Губернатор Севастополя доходчиво объяснил, что с городскими убежищами

Губернатор Развожаев призвал севастопольцев не паниковать.После ракетной атаки на штаб Черноморского флота в Севастополе и последовавших уже сегодня, 23 сентября, воздушных тревог, пусков ракет ПВО и сбитых украинских ракетах в городе неспокойно.