Новости внутрен...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Невролог Толмачев: головная боль и слабость в руках говорят об инсульте

Невролог Толмачев: головная боль и слабость в руках говорят об инсульте

Головную боль, которая возникла впервые или сопровождается неврологическими симптомами, нельзя заглушать таблетками и откладывать визит к врачу, поскольку она может указывать на инсульт или другие серьёзные состояния.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии