Невролог Толмачев: головная боль и слабость в руках говорят об инсульте

Головную боль, которая возникла впервые или сопровождается неврологическими симптомами, нельзя заглушать таблетками и откладывать визит к врачу, поскольку она может указывать на инсульт или другие серьёзные состояния.
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