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Вопреки распоряжению акима: Детей продолжают выгонять с территории школ в Актау

Вопреки распоряжению акима: Детей продолжают выгонять с территории школ в Актау

Жители Актау сообщили о конфликте, произошедшем на территории школы в 34 микрорайоне. По их словам,  охранник учебного заведения грубо обращался с детьми, которые играли во дворе школы, угрожал им и силой отбирал велосипеды, передает inAktau.

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