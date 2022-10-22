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Фил об эмоциях: «Хочу извиниться перед зрителями! Я просто устал от судейства»

Президент Reality Фил Кострубов высказался о своем поведении в матче 6-го тура Winline Медиалиги против «Бей Беги» (2:1).

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