Закон о мобилизации может стать приговором нацистскому режиму Внесенный бандеровским кабмином в ВРУ законопроект о мобилизации затевался как многоходовочка, которая позволила бы не только пополнить серьезно поредевшие ряды ВСУ, но и «подставить» Залужного.
Украина уходит в подполье
Комментарии
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Дмитрий Бакланов
Извините, пожалуйста, если я чем-то вас обидел.
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7 час.
Natalija Osminina
Да ничем Вы меня не обидели. Просто стыдно за вашу со Страшко глупую переписку.
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7 час.
Катерина
ГусЕна (Анна) - умная женщина... со своими взглядами. Она, просто так, на людей не кидалась.)
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3 час.
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