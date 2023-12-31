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Украина уходит в подполье

Украина уходит в подполье

Закон о мобилизации может стать приговором нацистскому режиму Внесенный бандеровским кабмином в ВРУ законопроект о мобилизации затевался как многоходовочка, которая позволила бы не только пополнить серьезно поредевшие ряды ВСУ, но и «подставить» Залужного.

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Комментарии
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Дмитрий Бакланов
Извините, пожалуйста, если я чем-то вас обидел.
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7 час.
Natalija Osminina
Да ничем Вы меня не обидели. Просто стыдно за вашу со Страшко глупую переписку.
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7 час.
Катерина
ГусЕна (Анна) - умная  женщина... со  своими  взглядами.   Она, просто  так, на  людей  не  кидалась.)
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