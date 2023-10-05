Бросивший коктейль Молотова в военкомат россиянин получил 13 лет

Следственное управление СК РФ по Республике Бурятия в публикации в своей официальной группе в социальной сети «ВКонтакте» сообщило, что 40-летний житель региона был осужден на 13 лет лишения свободы за совершение теракта в виде поджога военкомата .
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