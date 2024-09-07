Действующий канцлер Германии Олаф Шольц выразил уверенность, что в 2025 году ему удастся переизбраться на второй срок.
Шольц оценил свои шансы на переизбрание на пост канцлера Германии
Комментарии
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Svetlana Kuzmina
"Надежда умирает последней".... но с таким кабинетом министров и таким Канцлером это просто невозможно, а самомнение Шольца просто смехотворно.
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16 час.
epobedimski
Неужели немцы такие неумные,что проголосуют за это чмо?
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9 час.
Svetlana Kuzmina
С немцев станется, даже легкомысленные французы оказались умнее.
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9 час.
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