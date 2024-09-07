Политика как он...
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Политика как она есть

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Шольц оценил свои шансы на переизбрание на пост канцлера Германии

Шольц оценил свои шансы на переизбрание на пост канцлера Германии

Действующий канцлер Германии Олаф Шольц выразил уверенность, что в 2025 году ему удастся переизбраться на второй срок.

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Комментарии
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Svetlana Kuzmina
&quot;Надежда умирает последней&quot;.... но с таким кабинетом министров и таким Канцлером это просто невозможно, а самомнение Шольца просто смехотворно.
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16 час.
epobedimski
Неужели немцы такие неумные,что проголосуют за это чмо?
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9 час.
Svetlana Kuzmina
С немцев станется, даже легкомысленные французы оказались умнее.
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9 час.

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