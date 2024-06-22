Актёр Никоненко не скрыл презрения, услышав имена Трояновой* и Лазаревой**: "Уехавшие гнилушки"

Народный артист РСФСР Сергей Никоненко дал резкую оценку высказываниям атрис, покинувших Россию. Как сообщалось ранее, Татьяна Лазарева** и Яна Троянова*, оскорбительно отзывающиеся о России и русских, попали в профильные базы в качестве иноагентов.