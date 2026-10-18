По информации правоохранителей, из-за ненадлежащего исполнения управляющей компанией обязанностей по содержанию кровли происходили неоднократные затопления квартиры истца, расположенной на верхнем этаже многоквартирного дома.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- С начала года в Р...
- С начала года в Р...
- ХЛ При сжигании сруб...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым