Конте претендует на пост главного тренера «Наполи»

Антонио Конте в скором времени может сменить на посту главного тренера «Наполи» Руди Гарсию. Бывший тренер «Ювентуса», «Интера», «Челси» и сборной Италии Антонио Конте является основным кандидатом на пост главного тренера «Наполи», сообщает Sky Sport Italia.