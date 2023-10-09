Конте претендует на пост главного тренера «Наполи»

Антонио Конте в скором времени может сменить на посту главного тренера «Наполи» Руди Гарсию. Бывший тренер «Ювентуса», «Интера», «Челси» и сборной Италии Антонио Конте является основным кандидатом на пост главного тренера «Наполи», сообщает Sky Sport Italia.
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