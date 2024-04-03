«Конку» у метро «Василеостровская» хотят сохранить

Как рассказали Metro в аппарате вице-губернатора Валерия Москаленко, в данный момент органы власти, совместно с собственником объекта изучают все возможные варианты решения вопроса сохранения модели-копии вагона санкт-петербургской конки.
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