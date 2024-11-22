Экономист Щербаченко: До конца 2024 года шампанское не подорожает

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко рассказал, что в преддверии новогодних праздников в РФ будет резкий рост спроса на шампанское, но его цена до конца 2024 года останется стабильной.
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