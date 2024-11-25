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Рассеянный склероз и риск рака: новое исследование

Исследование выявило связь между рассеянным склерозом (РС) и некоторыми видами рака. Хотя рассеянный склероз сам по себе не увеличивает риск развития рака, у людей с этим заболеванием наблюдается повышенный риск определенных типов рака.

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