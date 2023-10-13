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Египет выразил готовность помочь с эвакуацией россиян из сектора Газа

Египет выразил готовность помочь с эвакуацией россиян из сектора Газа

Посол России в Египте Георгий Борисенко в пятницу, 13 октября, заявил, что власти Арабской Республики готовы помочь с организацией эвакуации россиян и граждан стран СНГ из сектора Газа, – сообщает телеканал RT.

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