Курганские хоккеисты уступили барнаульской команде «Динамо-Алтай»

Хоккейный клуб «Зауралье» потерпел поражение от своего прямого конкурента «Динамо-Алтай» в борьбе за выход в плей-офф, что существенно усложнило его шансы на попадание в ТОП-16 по итогам регулярного чемпионата.
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