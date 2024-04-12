Суд обязал РЖД заасфальтировать подход к пешеходному мосту в Тульской области

В ходе проведенной ранее проверки было установлено, что подход к пешеходному переходу через железнодорожные пути остановочной платформы Романовские Дачи со стороны железнодорожной станции Тарусская не соответствует требованиям, установленным законодательством РФ.
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