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  • Вячеслав Дегтярев
    где факты по новостным каналам - там этого нет..... а по интернету можно всё что угодно прочитать .........😂😂😎Юлия Купецкая спо...
  • Вячеслав Дегтярев
    где факты по новостным каналам - там этого нет..... а по интернету можно всё что угодно прочитать .........😂😂😎Юлия Купецкая спо...
  • Семен Демин
    А как же нерушимость границ?Пусть Трамп жрет ...

В Башкирии арестовали двух подростков за сожжение российского флага. Глава СК взял дело под контроль

В Башкирии арестовали двух подростков за сожжение российского флага. Глава СК взял дело под контроль

Avia.pro - СМИ В Башкирии задержали двух подростков за сожжение российского имперского флага и нанесение националистических надписей Два подростка из Уфы — студенты колледжа 16 и 17 лет — стали фигурантами уголовного дела за участие в экстремистской деятельности.

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