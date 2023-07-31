КНДР представила тяжелые БПЛА «Сэтбёль-4» и «Сэтбёль-9»

Спутниковое фото нового БПЛА на аэродроме Панхён, июнь 2023 г. Фото Planet Labs По мере сил и возможностей, самостоятельно и с поддержкой из-за рубежа, КНДР стремится развивать все направления оборонной промышленности и разрабатывать системы разных классов.