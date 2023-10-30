Из Армении решили сделать сплошной «Зангезурский коридор». Мнение

Власти Армении реализуют план по превращению всей территории Армении в коридор между Западом и Средней Азией, заявил армянский политолог Армен Бадалян, 29 октября сообщает агентство «Новости Армении — News.
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