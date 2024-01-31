Не выдержит ни одна броня. В Испании испугались следующей гаубицы России – двуствольной

15 января 18K прочитали Опыт нынешнего конфликта показал, что в контрбатарейной борьбе зачастую все выстрелы после первого проходят мимо цели, если она подвижна, поэтому крайне важным стал вес первичного удара.
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