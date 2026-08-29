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Царьград

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Виктор Соболев: Россиянам, покидающим страну из-за слухов, не нужен визовый режим

Виктор Соболев: Россиянам, покидающим страну из-за слухов, не нужен визовый режим

Виктор Соболев заявил, что граждане, покидающие Россию из-за слухов о мобилизации, стране не нужны. За неделю 113 тысяч русских пересекли грузинскую границу.

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