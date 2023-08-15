Военное обозрение

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Лихая молодость Григория Котовского. Игры в Дубровского и Робин Гуда

Лихая молодость Григория Котовского. Игры в Дубровского и Робин Гуда

Кадр фильма «Котовский», 1942 г. В настоящее время Григорий Котовский не только подзабыт, но и порядком ошельмован в рамках продолжающейся до сих пор «ползучей» декоммунизации, исподтишка проводимой и чиновниками-либералами, и представителями пятой колонны, прочно обосновавшимися на телевизионных каналах страны.

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