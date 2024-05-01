Депутат Шеремет назвал страхом отказ США признать ликвидацию ATACMS в Крыму

Депутат Государственной думы РФ Михаил Шеремет назвал страхом отказ американских властей признать, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили баллистические ракеты ATACMS в небе над Крымским полуостровом.
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