Адвокат Гранин: продавца квартиры стоит проверить на признаки банкротства

Адвокат Данил Гранин рассказал, что перед покупкой квартиры стоит проверить финансовое положение продавца, чтобы оценить риск возможного оспаривания сделки при его банкротстве.
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