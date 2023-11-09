Полузащитник «Краснодара» Кади считает победу в матче важнее красивого футбола

По его мнению, клуб достиг того уровня агрессивности и атлетизма, который есть в РПЛ. Бразильский полузащитник футбольного клуба «Краснодар» Кади Боржес в интервью РИА Новости заявил, что победа в матче важнее красивого футбола на протяжении 90 минут.
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