NYT: ВС России нашли действенный способ ударов по объектам ВСУ

Действуют на истощение - на Западе обратили внимание на одну важную деталь во время боевых действий.Удары русской армии по позициям ВСУ является частью более широкой кампании воздушных атак Москвы, направленной на разрушение военной инфраструктуры Украины и истощение ее систем противовоздушной обороны.