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В России впервые прошла международная 24-часовая гонка дронов на выносливость

В России впервые прошла международная 24-часовая гонка дронов на выносливость

Фото: Федерация гонок дронов России 5–6 сентября на аэродроме «Конаково» прошла международная 24-часовая гонка дронов на выносливость.

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