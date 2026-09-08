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Мировое обозрение

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Жизнь клетки в одном кадре: швейцарские ученые разработали сверхбыстрый 3D-микроскоп

Жизнь клетки в одном кадре: швейцарские ученые разработали сверхбыстрый 3D-микроскоп

Швейцарские исследователи из Инженерной школы EPFL представили технологию, которая меняет сами принципы наблюдения за живой клеткой.

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