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ИА Регнум

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Ночью над регионами России сбили 389 украинских БПЛА

Ночью над регионами России сбили 389 украинских БПЛА

Около 400 украинских БПЛА самолетного типа уничтожены ночью над 15 российскими регионами и акваториями трех морей.

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