Песков: Запад мучается из-за того, что санкции не бьют по России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Коллективный Запад страдает из-за того, что санкции не бьют так, как было запланировано, и более того Россия находит выгоду благодаря этим ограничениям.
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