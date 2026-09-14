Кравцов: доля начальной военной подготовки в курсе ОБЗР увеличена до 50%

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что с 1 сентября 2026 года доля начальной военной подготовки (НВП) в школьном курсе «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР) увеличена с 20% до 50%.
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