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Аргументы недели

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Кравцов: доля начальной военной подготовки в курсе ОБЗР увеличена до 50%

Кравцов: доля начальной военной подготовки в курсе ОБЗР увеличена до 50%

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что с 1 сентября 2026 года доля начальной военной подготовки (НВП) в школьном курсе «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР) увеличена с 20% до 50%.

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