Борьба с думскроллингом: в каких странах платят за чтение книг и поиск пары

Власти Сингапура будут платить гражданам за чтение книг, чтобы бороться с думскроллингом. В Южной Корее можно заработать баллы за занятия спортом, в Греции – получить деньги за переезд на остров, в Японии – за регистрацию в приложении для знакомств, а в Китае – за ранний брак.
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