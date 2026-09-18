Борьба с думскроллингом: в каких странах платят за чтение книг и поиск пары

Власти Сингапура будут платить гражданам за чтение книг, чтобы бороться с думскроллингом. В Южной Корее можно заработать баллы за занятия спортом, в Греции – получить деньги за переезд на остров, в Японии – за регистрацию в приложении для знакомств, а в Китае – за ранний брак.