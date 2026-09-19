Президент Румынии Дан отвлек Зеленского, когда подтягивал носки

Президент Румынии Никушор Дар во время саммита «Карпатской восьмерки» (формат С8 появился 18 сентября и объединил Украину, Румынию, Сербию, Польшу, Словакию, Чехию, Австрию и Венгрию, а также «Евросоюз в целом»; он должен «еще больше сблизить» своих участников) подтянул носки перед десятками камер.