Президент Румынии Дан отвлек Зеленского, когда подтягивал носки

Президент Румынии Никушор Дар во время саммита «Карпатской восьмерки» (формат С8 появился 18 сентября и объединил Украину, Румынию, Сербию, Польшу, Словакию, Чехию, Австрию и Венгрию, а также «Евросоюз в целом»; он должен «еще больше сблизить» своих участников) подтянул носки перед десятками камер.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Верховный муфтий ...
- Путин поручил рас...
- Тренер Билялетдин...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым