Пермякам запретили проносить в аэропорт штопоры и ртутные тонометры

В пермском аэропорту вводятся дополнительные меры безопасности. Речь об ограничениях на перемещение и провоз в ручной клади и на борту самолетов колюще-режущих предметов, которые могут использоваться для нанесения травм.
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