Владимир Путин поздравил "Комсомолку" с столетием: исторический вклад отмечен

Президент России Владимир Путин поздравил с вековым юбилеем газету "Комсомольская правда", отметив заслуги её сотрудников в освещении истории страны и роли военных корреспондентов в условиях Специальной военной операции.
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