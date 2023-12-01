Доверяй и покупай. Сделки с частными продавцами стали прозрачнее

Популярность интернет-площадок частных объявлений растёт. Их активные пользователи рассказали aif.ru, почему разлюбили ходить по магазинам, какие редкости находят и как безопасно приобретать вещи на онлайн платформах.
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