Доверяй и покупай. Сделки с частными продавцами стали прозрачнее

С миру по нитке. Много разных интересных новостей и статей.

Популярность интернет-площадок частных объявлений растёт. Их активные пользователи рассказали aif.ru, почему разлюбили ходить по магазинам, какие редкости находят и как безопасно приобретать вещи на онлайн платформах.