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Оливер Стоун назвал глупостью заявления о планах России напасть на НАТО

Оливер Стоун назвал глупостью заявления о планах России напасть на НАТО

Глупостью назвал заявления нынешнего американского руководства, что Россия якобы намеревается напасть на некоторые страны НАТО после победы на Украине, режиссер Оливер Стоун, 10 января следует из интервью журналисту Такеру Карлсону.

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