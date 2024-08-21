Рябыкин о травмах Ткачева и Буше: «Авангард» прилично укрепил центральную линию – главную в хоккее. Потеря крайних – даже таких – уже не такая болезненная»

Омский клуб начнет сезон без форвардов Владимира Ткачева и Рида Буше. – Громкие новости пришли из вашего бывшего клуба «Авангарда», который вслед за Ткачевым на долгий срок потерял еще одного лидера атаки – Буше.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии