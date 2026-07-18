Известная певица Анжелика Варум через четыре месяца после начала СВО тайно приобрела 139-метровый коттедж в Майами.
Варум тайно купила дом в США после начала СВО
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виктор комягин
Вонючая жидовская бездарность....🤮🤮🤮🤮🤮
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1 м.
Е Ва
а она должна была всех в известность поставить? и сделки по недвижке, еще и зарубежной, они же за неделю делаются? или ее оповестили про 24 февраля 2022 года? и она ну оформлять компанию, покупать дом, и фсе за четыре месяца((( жду негатива от тупых)))
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1 м.
Ингерман Ланская
вова ульянов 20 лет жил за бугром и все 20 лет гадил на Россию и провоцировал рабочих на убийства, терроризм и неповиновениям Российской власти.... а в итоге , за мешок рейхс-марок продал Россию
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1 м.
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