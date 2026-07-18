Варум тайно купила дом в США после начала СВО

Е Ва

а она должна была всех в известность поставить? и сделки по недвижке, еще и зарубежной, они же за неделю делаются? или ее оповестили про 24 февраля 2022 года? и она ну оформлять компанию, покупать дом, и фсе за четыре месяца((( жду негатива от тупых)))