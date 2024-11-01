Главный редактор издания «Петербургский дневник» Кирилл Смирнов удостоен почетной грамоты губернатора Северной столицы

Торжественная церемония состоялась в Большом зале Мариинского дворца На выездном заседании Общественной палаты Санкт-Петербурга состоялась церемония награждения волонтеров и членов Общественной палаты, участвовавших в предвыборной губернаторской кампании.
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